В Удмуртию вернулись более 200 вахтовиков

ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии доставили в республику более 200 вахтовиков. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов.

"Прибыло 202 человека из Улан-Удэ, прибывают вахтовики главного военно-строительного управления из Свердловской области и Оренбурга, это, конечно же, вахтовики, которые прибывают из Чаяндинского месторождения [в Якутии], мы говорили, что заберем всех наших граждан, и вот еще 33 человека мы приняли", - сказал Смирнов.

По его словам, рабочие, которые прилетают из регионов с неблагоприятной эпидситуацией, размещаются в обсерваторах, другие проходят двухнедельный карантин, если у них есть возможность не контактировать с близкими.

"Буквально на днях у нас пришел из одного из пунктов временного размещения (ПВР) положительный тест, мы человека разместили в ПВР, он находился в отдельном номере, ни с кем не контактировал, там все идет с соблюдением норм безопасности, поэтому сразу, как только тест его был положительный, его уже направили в больницу. Благодаря этому нам удалось избежать очага", - пояснил Смирнов.

Как сообщал ТАСС, ранее специальный борт доставил 128 вахтовиков в Ижевск с Чаяндинского месторождения в Якутии. Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.