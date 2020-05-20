Трамп назвал "некомпетентность Китая" причиной смертей из-за коронавируса по всему миру

ТАСС, 20 мая. Президент США Дональд Трамп в среду резко раскритиковал позицию представителей Китая по ситуации с коронавирусом и заявил, что именно "некомпетентность" китайских властей привела к его распространению в мире.

"Какой-то сумасшедший в Китае выпустил заявление с обвинением всех, кроме Китая в [распространении] вируса, который на данный момент убил сотни тысяч человек. Пожалуйста, объясните этому дураку, что именно "некомпетентность Китая" и ничего больше стала причиной этого массового убийства по всему миру", - написал президент на своей странице в Twitter. Американский лидер не уточнил, чье именно заявление он имел в виду.

США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американское руководство "выступает с необоснованными заявлениями, цель которых - очернить репутацию Китая" и потребовал от США перестать клеветать на КНР ради решения собственных проблем.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились около 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли.