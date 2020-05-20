AFP: канадскому священнику в Мьянме грозит тюрьма за массовые молебны во время пандемии

ТАСС, 20 мая. Гражданин Канады бирманского происхождения обвиняется в Мьянме в организации массовых религиозных молебнов, несмотря на запрет властей, введенный для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщает Agence France-Presse (AFP).

По его данным, на опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как священнослужитель, выступая перед последователями, утверждает, что истинно верующих болезнь не коснется. Однако вскоре после этого выяснилось, что результаты анализов на коронавирус самого пастора, десятков членов его паствы, а также их родственников оказались положительными, отмечает агентство.

В настоящий момент священник задержан правоохранительными органами страны, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Всего по состоянию на среду в Мьянме выявлено 193 случая заражения коронавирусом при шести летальных исходах. Первый инфицированный в стране был обнаружен 23 марта.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.