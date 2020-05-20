{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Водители скорой помощи на аутсорсинге в Ленобласти получат выплаты наравне с бюджетниками

Размер выплат составит 25 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области решили вопрос выплат водителям скорой помощи, которые работают на условиях аутсорсинга и контактируют с больными COVID-19. Об этом сообщил в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в онлайн-интервью Экспертному институту социальных исследований.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ленинградская область работала на эксперименте, и часть машин скорой помощи были на аутсорсинге. То есть, компания нам предоставляла автомобиль скорой помощи с водителем, мы заключали договор на 5 лет: у нас не было проблем ни с ремонтом, ни с подачей машины - если машина сломалась, нам подают на линию другую. Эта система была хороша, когда мы не работали в системе COVID, но получилось так, что водители на аутсорсинге не могли претендовать на доплату 25 тыс. рублей, которую получали водители, работающие на бюджете. Мы с федеральным центром очень быстро эти вопросы решили, вчера мы перечислили 8,5 млн рублей компании, с которой мы заключили договор аутсорсинга, на то, чтобы всем водителям скорой помощи, которые числятся в штатном расписании компании, предоставить такую же доплату, как и водителям, работающим на бюджете", - пояснил Дрозденко.

Он сообщил, что в Ленинградской области уже проведены стимулирующие выплаты всем медработникам за оказание помощи пациентам с коронавирусом. По его словам, они получают не только федеральную выплату, но и областную надбавку. "Ленинградская область приняла решение о том, что мы зеркально ответим на те выплаты, которые делает федеральный центр по указанию президента. У нас также предусмотрены выплаты врачам, которые работают в стационарах - 80 тыс. рублей; врачам, которые работают на скорой помощи - 50 тыс. рублей, по остальным медицинским работникам есть своя градация", - сказал губернатор.

По данным Дрозденко, общая сумма, которая была выплачена медикам из областного и федерального бюджетов, превысила 230 млн рублей, из них примерно 40% - средства областного бюджета и 60% - федерального.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Более 15 тыс. врачей коронавирусных стационаров Москвы могут бесплатно жить в гостиницах
Все расходы будут оплачены за счет городского бюджета
Читать полностью