Водители скорой помощи на аутсорсинге в Ленобласти получат выплаты наравне с бюджетниками

"Ленинградская область работала на эксперименте, и часть машин скорой помощи были на аутсорсинге. То есть, компания нам предоставляла автомобиль скорой помощи с водителем, мы заключали договор на 5 лет: у нас не было проблем ни с ремонтом, ни с подачей машины - если машина сломалась, нам подают на линию другую. Эта система была хороша, когда мы не работали в системе COVID, но получилось так, что водители на аутсорсинге не могли претендовать на доплату 25 тыс. рублей, которую получали водители, работающие на бюджете. Мы с федеральным центром очень быстро эти вопросы решили, вчера мы перечислили 8,5 млн рублей компании, с которой мы заключили договор аутсорсинга, на то, чтобы всем водителям скорой помощи, которые числятся в штатном расписании компании, предоставить такую же доплату, как и водителям, работающим на бюджете", - пояснил Дрозденко.

Он сообщил, что в Ленинградской области уже проведены стимулирующие выплаты всем медработникам за оказание помощи пациентам с коронавирусом. По его словам, они получают не только федеральную выплату, но и областную надбавку. "Ленинградская область приняла решение о том, что мы зеркально ответим на те выплаты, которые делает федеральный центр по указанию президента. У нас также предусмотрены выплаты врачам, которые работают в стационарах - 80 тыс. рублей; врачам, которые работают на скорой помощи - 50 тыс. рублей, по остальным медицинским работникам есть своя градация", - сказал губернатор.

По данным Дрозденко, общая сумма, которая была выплачена медикам из областного и федерального бюджетов, превысила 230 млн рублей, из них примерно 40% - средства областного бюджета и 60% - федерального.