Первый центр паллиативной помощи детям откроют в Белгородской области в июле 2020 года

ТАСС, 20 мая. Первый центр паллиативной помощи для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями откроют в Белгородской области в июле 2020 года, сообщила ТАСС в среду председатель правления благотворительной организации "Святое Белогорье против детского рака", инициировавшей реализацию проекта в 2018 году, Евгения Кондратюк.

В 2018 году Белгородская общественная организация "Святое Белогорье против детского рака" инициировала появление в регионе первого центра для оказания помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Организации передали здание в Белгородском районе для нужд центра в безвозмездную аренду на 25 лет. Из-за финансовых сложностей и масштабных задач по реконструкции помещений открытие центра, запланированное на конец 2019 года, пришлось отложить.

"Основные работы по реконструкции здания завершены, открываться будем в июле 2020 года. Строители доделывают последние штрихи, заканчивается благоустройство, начались поставки мебели", - сказала собеседница агентства.

Центр рассчитан на единовременное оказание паллиативной помощи 18 детям. Главной целью специалистов центра станет оказание психологической помощи и поддерживающих здоровье процедур - лечебной физической культуры (ЛФК), массажа, упражнений в бассейне. В настоящее время в Белгородской области в подобной поддержке нуждаются около 480 детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Общественная организация "Святое Белогорье против детского рака" работает в Белгородской области с 2007 года. Сотрудники и волонтеры приобретают для подопечных с онкологическими и гематологическими заболеваниями расходные материалы, дорогостоящие медикаменты, разрабатывают программы реабилитации для детей, перенесших онкологические заболевания.