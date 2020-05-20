Власти Якутии оставили режим карантина на двух участках Чаяндинского месторождения

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Якутии сняли режим карантина по коронавирусу с большей части территории Чаяндинского месторождения, сейчас карантин действует только на двух участках, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе области.

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"Глава Якутии Айсен Николаев своим указом по согласованию с Роспотребнадзором снял ограничительные мероприятия (карантин) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, кроме участков "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госпиталь, изолятор и обсерватор расположены на тех участках месторождения, где карантин продолжает действовать. На остальных участках, которые удалены друг от друга и от мест изоляции (обсервации), лиц с респираторными симптомами и положительными результатами на CОVID-19 не выявлено.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 20:00 (14:00 мск) 20 мая с Чаяндинского месторождения вывезено 6 185 человек. "На данное время на территории месторождения на изоляции (обсервации) находятся 368 человек: 16 - в госпитале, 303 - в изоляторе, 49 - в обсерваторе", - отмечается в сообщении.

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе объявили 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. На данный момент Роспотребнадзором подтверждено 43 случая заражения коронавирусом на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Ранее власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса.

Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС необходимо организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое.