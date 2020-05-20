В кабмин направили законопроект об упрощении выдачи средств реабилитации инвалидам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Граждане с инвалидностью смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) по фактическому месту пребывания, а не по постоянной регистрации. Соответствующий законопроект направлен Минтрудом в правительство РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в среду.

"Ранее средства реабилитации выдавались только по месту жительства, то есть по месту постоянной регистрации гражданина. Предлагаемый законопроект исключает прямое указание о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации по месту жительства. Это позволит гражданам с инвалидностью получать средства реабилитации там, где они фактически находятся", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его словам, упрощение процедуры получения ТСР особенно актуально для граждан, переехавших в другой регион или проходящих длительное лечение.

В Минтруде отметили, что норма о предоставлении ТСР по месту жительства была необходима для того, чтобы исключить выдачу этих средств одновременно в нескольких субъектах федерации. После принятия предлагаемых поправок, добавили в ведомстве, граждане смогут обращаться за средствами реабилитации в ближайшее отделение Фонда социального страхования, а в Москве - в органы соцзащиты. Контроль за выдачей будет осуществляться благодаря единой для всей страны системе учета и систем межведомственного взаимодействия.

Ранее Минтруд разработал новый порядок, который предусматривает автоматическое продление инвалидности. Теперь, если срок очередного освидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, то инвалидность продлевается на полгода. Программы реабилитаций также продлеваются на полгода, сохраняются все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение ТСР. Медико-социальная экспертиза проводится без личного присутствия заявителя в период до 1 октября 2020 года. Назначение и выплата пенсий осуществляется Пенсионным фондом без дополнительных заявлений от гражданина.