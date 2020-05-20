Раненый дельфин погиб у берегов заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический" обнаружили тяжело раненного дельфина на участке побережья, относящемся к учреждению, однако спасти его, несмотря на усилия врачей и волонтеров, не удалось, сообщается в среду на сайте музея.

"У берегов "Херсонеса Таврического" сотрудниками музея был обнаружен раненый дельфин. Животное находилось в тяжелом состоянии. На берегу истощенный дельфин зависал на месте, почти не двигаясь", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея и волонтеры некоммерческой организации "Безмятежное море" провели диагностику состояния дельфина, ввели ему обезболивающие препараты и поставили капельницу. "Животному были нанесены множественные удары предположительно багром (колющим предметом), рассекшим ему голову практически до кости. Дельфин с очень малой вероятностью смог бы получить такой урон в естественной среде, именно поэтому участники волонтерской организации предполагают, что это дело рук рыбаков", - отметили в музее.

В течение восьми часов врач и волонтеры пытались спасти дельфина, однако он потерял слишком много крови, и спасти его не удалось. По мнению специалистов, если бы травмы не были столь глубокими, возможно, животное удалось бы спасти.

"Кто мог причинить такой вред морскому млекопитающему, на данный момент неизвестно. Каждый их вид по-своему уникален и требует должной охраны и заботы. То, что произошло вчера, - это акт бесчеловечности, за который виновный должен понести наказание. Сообщается, что в ближайшее время в уполномоченные органы будет направленно соответствующее обращение", - добавляется в сообщении.

В Черном и Азовском морях водятся три вида дельфинов: более крупные афалины, азовки (они же морские свиньи) и белобочки. Исследования численности дельфинов проводились еще в советское время. Сейчас ученые не могут точно сказать ни о численности дельфинов, ни о причинах их гибели.