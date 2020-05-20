В Астрахань прибыли вахтовики с Чаяндинского месторождения

АСТРАХАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Самолет из Якутии, на борту которого находятся 34 вахтовика с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, прибыл в Астрахань, сообщили ТАСС в международном аэропорту города в среду.

"Самолет, выполняющий рейс по маршруту Талакан (Якутия) - Екатеринбург - Волгоград - Астрахань, приземлился у нас в 17:22 (16:22 мск). На борту - 34 вахтовика из Якутии", - рассказали ТАСС в международном аэропорту Астрахани.

Прибывшие вахтовики - жители Астраханской области, их отправят на обсервацию в местную гостиницу, которую подготовили специально для этих целей, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора. "Они здоровы, у всех есть справки, результаты тестов на COVID-19 отрицательные. На обсервации они будут находиться две недели", - уточнил собеседник агентства.

На Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии объявлен карантин в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Там расположены 34 вахтовых поселка, где работают более 10 тыс. человек. Сейчас вахтовиков вывозят с месторождения в свои регионы.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксированы 1 202 случая заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 549 человек, девять пациентов скончались.