Онищенко подсчитал, что работающие россияне в день должны сменить шесть одноразовых масок

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Медицинские одноразовые маски нуждаются в замене каждые два часа, работающим россиянам при условии восьмичасового рабочего дня ежедневно нужно не менее шести масок. Такие подсчеты привел бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"[Нужно] обеспечить эти маски, потому что те баснословные суммы, которые платят, по 50 рублей, это плохо. Одноразовые маски, они только два часа работают, то есть вам на рабочий день нужно шесть масок. Потому что одна - доехать домой, одна - из дома, четыре - на работу, если восьмичасовой рабочий день", - заявил он на пресс-конференции в среду.

"Это деньги, их надо считать. Если они стоили 5 рублей, а сейчас стали 50 рублей, это что, себестоимость выросла? Нет, просто спекуляция идет элементарная", - добавил Онищенко.