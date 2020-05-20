В Болгарии с 22 мая разрешат групповые занятия спортом в помещении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Болгарии разрешило проведение групповых занятий спортом в помещении с 22 мая. Об этом в среду сообщила пресс-служба болгарского Минздрава со ссылкой на главу ведомства Кирила Ананиева, издавшего распоряжение по смягчению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"С 22 мая разрешаются групповые занятия спортом в помещении. <...> С 26 мая разрешаются индивидуальные и групповые занятия спортом для детей до 18 лет как в помещении, так и на открытом воздухе", - говорится в сообщении ведомства, в котором подчеркивается, что все спортивные мероприятия не должны носить состязательный характер и должны проводиться без публики.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение.

В настоящее время в Болгарии введен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, а наложенные ограничения постепенно отменяются. В стране уже открылись театры, музеи и торговые центры. Обязательным остается соблюдение социальной дистанции, защитные медицинские маски необходимо носить в закрытых общественных помещениях и в транспорте.

Число инфицированных новым коронавирусом в Болгарии увеличилось за последние сутки на 33 и достигло 2 292. В общей сложности умерли 116 человек.