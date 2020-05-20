Новые учебники приобрели для учащихся начальных классов в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 мая. /ТАСС/. Новые учебники приобретены для учеников 1-4 классов в Карачаево-Черкесии (КЧР), всего в школы региона поступит около 135 тыс. учебников, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Новые учебники приобретены для учащихся всех начальных классов (1-4 классы), для новой строящейся школы №20 в Северной части Черкесска, а также для учащихся 1-10 классов школы-интерната им. Г.Д. Латоковой и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната <...> в Черкесске", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего для пополнения школьного библиотечного фонда приобретено около 135 тыс. учебников. "Данная работа проводится при поддержке главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в связи с увеличением численности обучающихся в общеобразовательных организациях республики и физическим износом учебников", - пояснили в пресс-службе.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пошли 53 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. В республике 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.