Госслужащие Хайнаня к 2025 году должны будут знать иностранный язык на базовом уровне

ХАЙКОУ /Китай/, 20 мая. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань приняло план действий на 2020-2025 годы, предусматривающий повышение уровня владения иностранными языками государственных служащих. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Реализация данной программы напрямую связана с построением на острове пилотной зоны свободной торговли и расширением торговых, культурных и общественных связей провинции с зарубежными странами, что повышает актуальность владения государственными служащими основами общения на иностранных языках.

Согласно утвержденному плану действий, к 2025 году все государственные служащие в провинции в возрасте моложе 40 лет будут обязаны овладеть базовой лексикой и приобрести навык общения на том или ином иностранном языке. Для чиновников старше 40 лет достаточно будет выучить простые фразы, необходимые для начального уровня владения иностранным языком.

Планируется составить и издать для чиновников учебные материалы по языковой подготовке, в числе которых, в частности, такие пособия, как "300 слов на английском языке" и "300 слов на русском языке".

Власти Хайнаня в настоящее время активно реализуют программу строительства на острове пилотной зоны свободной торговли, о запуске которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, ее создание придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.