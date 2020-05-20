Прокуратура на Кубани инициировала встречи с медиками, жалующимися на неполучение выплат

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края инициировала встречи с медиками региона, которые сообщили о нарушении их прав на получение стимулирующих выплат. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Накануне сообщалось, что следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило первое в России уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам в Армавире, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. По данным ведомства, следственные органы на Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

В среду в местных сообществах в социальных сетях появились обращения медиков, где они жалуются на то, что якобы их вызывают в правоохранительные органы, где предупреждают об ответственности за злоупотреблении своими правами, квалифицируя такие действия как экстремизм.

"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации органами прокуратуры Краснодарского края продолжается проверка информации о неполучении стимулирующих выплат медицинскими работниками. В ходе проверки территориальные прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплаты указанных надбавок, инициированы встречи с коллективом и руководством медицинских учреждений, от работников получаются письменные объяснения о возможном нарушении их прав", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Уточняется, что по факту проведенных проверок будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Ранее прокуратура региона и следственные органы начали проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат. Администрацией Краснодарского края было принято решение уволить главного врача армавирской городской больницы, в структуру которой входит служба скорой помощи. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что все подобные обращения врачей будут отрабатываться в оперативном порядке. В итоге задолженность перед медицинскими работниками на сумму более 200 тыс. рублей была погашена.