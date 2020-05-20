В Мордовии восстановили движение по всем подтопленным паводком мостам

ТАСС, 20 мая. В Мордовии восстановили движение по всем подтопленным 14 мая из-за паводка мостам, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

18 мая в республике было восстановлено движение по двум из трех подтопленных 14 мая из-за подъема воды в реке Мокша мостам, освободились от воды мосты в населенных пунктах Красная Пресня и Васильевка.

"По состоянию на 20 мая 2020 года на территории Республики Мордовия освободился от воды третий низководный мост через реку Мокшу в населенном пункте Русское Маскино Краснослободского района. Уровень воды ниже полотна моста на 15 см", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ухудшения паводковой обстановки не прогнозируется.