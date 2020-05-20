Ухань ввел запрет на употребление в пищу, охоту и незаконную торговлю дикими животными

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Власти города Уханя (административный центр центральной провинции Хубэй), ставшего эпицентром вспышки коронавируса в Китае, ввели запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, нелегальную торговлю и разведение. Согласно опубликованному в среду на сайте правительства Уханя заявлению, принятые меры будут действовать в течение пяти лет.

"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, незаконную торговлю дикими животными, а также разведение диких животных в неволе с целью употребления их в пищу", - сказано в документе.

Как уточняется, "запрещается употребление в пищу диких животных и продуктов из них, в частности, всех наземных животных, в том числе включенных в государственный перечень охраняемых диких животных, государственный перечень представляющих научную или экономическую значимость диких животных, животных, выросших и размножающихся в естественных природных условиях, выращиваемых человеком животных". Меры также распространяются на редких, находящихся под угрозой исчезновения животных, а также животных, потребление которых запрещено законом и нормативно-правовыми актами.

Что касается торговли животными, как указывается в заявлении, запрет распространяется на рынки, торговые площадки в интернете, магазины и другие торговые места. Также отмечается, что ни одна организация или физическое лицо не имеет права размещать рекламу, призывать к употреблению в пищу диких животных и продуктов из них.

Данный запрет вступил в силу со дня публикации сроком на пять лет, говорится в документе.

В конце февраля Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) постановил ввести запрет на нелегальную торговлю дикими животными, а также искоренить у населения страны привычку употреблять в пищу мясо диких животных. Такое решение было принято в связи со вспышкой коронавируса, который, по мнению ученых, передался человеку от диких животных.