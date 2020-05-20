Удальцова отпустили из полиции после составления протокола о нарушении режима самоизоляции

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов отпущен из ОМВД "Пресненский" в Москве. Об этом он сам написал на своем аккаунте в Twitter.

Удальцов, Евгений Ефремов и Татьяна Фомина из "Левого фронта" были задержаны в среду возле Дома правительства. На них были составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП города Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности") за нарушение режима самоизоляции.

"Рассмотрение административных дел назначено на 3 июня", - написал Удальцов. Ефремова и и Фомину также отпустили из отделения полиции.