Жители Татарстана получат 227 тыс. продуктовых наборов

"55 тыс. семей с низкими доходами в течение двух месяцев получат четыре раза продуктовые наборы, а также поддержку получат 7 тыс. иностранных студентов. Они здесь, они никуда не могут уехать, и, конечно, у них нет доходов. Всего будет роздано 227 тыс. продуктовых наборов. Каждый набор - 1 тыс. 200 рублей - это самый необходимый продуктовый набор для каждой семьи", - обратился Минниханов к президенту РФ Владимиру Путину на двусторонней рабочей встрече в режиме видеоконференции.

На 20 мая в республике зарегистрировано 2 475 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1 452 пациента, восемь человек умерли.