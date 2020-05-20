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Жители Татарстана получат 227 тыс. продуктовых наборов

Глава республики отметил, что продуктовые наборы также получат 7 тыс. иностранных студентов

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Социально незащищенные категории населения Татарстана получат 227 тыс. продуктовых наборов в период пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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"55 тыс. семей с низкими доходами в течение двух месяцев получат четыре раза продуктовые наборы, а также поддержку получат 7 тыс. иностранных студентов. Они здесь, они никуда не могут уехать, и, конечно, у них нет доходов. Всего будет роздано 227 тыс. продуктовых наборов. Каждый набор - 1 тыс. 200 рублей - это самый необходимый продуктовый набор для каждой семьи", - обратился Минниханов к президенту РФ Владимиру Путину на двусторонней рабочей встрече в режиме видеоконференции.

На 20 мая в республике зарегистрировано 2 475 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1 452 пациента, восемь человек умерли.

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