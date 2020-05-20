Миронов предложил приостановить взыскание административных штрафов в период пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил правительству РФ приостановить взыскание административных штрафов в период пандемии коронавируса и отказаться от повышения тарифов на услуги ЖКХ.

"Сергей Миронов предложил правительству пакет неденежных форм поддержки граждан. Для этого необходимо в первую очередь отказаться от повышения с 1 июля тарифов ЖКХ и временно приостановить деятельность по исполнению решений о взыскании административных штрафов, в том числе за нарушения ПДД", - сообщила пресс-служба политика.

Парламентарий считает такие меры необходимыми на фоне выхода из режима самоизоляции. "Многие россияне оказались без денег, без работы, и государство обязано снизить налоговую и нефискальную нагрузку", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Глава справороссов назвал недопустимым блокировку счетов должников по административным штрафам. "Граждане порой вынуждены нарушать сроки оплаты штрафа, если заплатить, нечем будет кормить семью", - пояснил он.

Депутат также напомнил об инициативах "Справедливой России" по снижению стоимости обучения в вузах, освобождению самозанятых от выплаты налога, мораторию на принятие законов и решений, ухудшающих положение пенсионеров. "Арсенал мер неденежной помощи достаточно широк. Нужна лишь политическая воля, чтобы его задействовать", - заключил Миронов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.