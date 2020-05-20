В Северной Осетии школьные выпускные пройдут в онлайн-режиме

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки Северной Осетии предлагает запустить акцию в социальных сетях #ПоздравьВыпускника_2020, последний звонок в республике пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2020 году последний звонок для школьников пройдет в онлайн-режиме из-за сложной эпидемиологической ситуации в республике. Рекомендованная единая дата проведения символического последнего звонка - 25 мая. Программу мероприятий образовательные учреждения составляют самостоятельно", - говорится в сообщении.

"Мы понимаем желание выпускников и их родителей провести праздник в традиционной форме, но на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике складывается таким образом, что наша главная задача - сохранить здоровье участников образовательного процесса. Однако не менее важно создать всем школьникам праздничное настроение, особенно поддержать выпускников. Поэтому мы приглашаем к участию в нашей акции всех жителей республики", - цитирует пресс-служба министра образования и науки республики Людмилу Башарину.

Учителя, родители, представители общественности, деятели искусства и спорта, политики могут записать короткое видео с пожеланиями, поздравлениями и напутственными словами в адрес 11-классников, опубликовать его в своих аккаунтах в социальных сетях с хештегом #ПоздравьВыпускника_2020.

В связи с пандемией коронавируса учебный год в Северной Осетии для учащихся 1-8-х и 10-х классов завершился 16 мая. 29 мая станет последним учебным днем для девятиклассников, а выпускники 11-х классов завершат учебу 5 июня.

В республике зафиксировано 2 387 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 084 человека находятся на амбулаторном лечении, 117 - в больницах, 1 164 - выздоровели, 22 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 398 человек.