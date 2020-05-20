Турция не примет в июне туристов из России

АНКАРА, 20 мая. /ТАСС/. Турция не будет принимать с июня туристов из стран с большим числом случаев коронавируса, в том числе и из России. С таким утверждением выступил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом", - заявил министр на пресс-конференции в Анкаре.

При этом для совершения путешествий по стране для жителей Турции будет необходимо использовать разработанное мобильное приложение. "Через него можно будет получить специальный код. Если у человека будет выявлен риск заражения коронавирусом, то ему откажут в разрешении на поездку", - добавил министр.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 151 тыс., умерли 4 199 человек, выздоровели 112 895.