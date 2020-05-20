В Дагестане после проверки пяти лабораторий увеличили число аппаратов для ПЦР-диагностики

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Подведомственные региональному Минздраву пять лабораторий в Дагестане, в которых проводят анализ на коронавирусную инфекцию, дооснащены аппаратами для проведения исследований по методике полимеразной цепной реакции (ПЦР). Их общее количество увеличилось почти вдвое. Об этом в среду сообщил ТАСС врио руководителя ведомства Тамирлан Мухамедов.

На прошлой неделе сообщалось, что территориальный орган Росздравнадзора по Республике Дагестан совместно с региональной прокуратурой проверит оснащение и подготовку персонала пяти лабораторий Минздрава региона, в которых проводят анализ на коронавирусную инфекцию.

"По результатам проверочных мероприятий можем сказать, что пятью подведомственным Минздраву региона лабораториями проведена определенная работа. Они смогли увеличить количество тестов, нашли дополнительные резервы по передаче оборудования, приобретены два новых аппарата", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на прошлой неделе во всех пяти лабораториях Минздрава Дагестана было пять аппаратов для ПЦР-диагностики, в настоящее время их девять. Так, в Республиканский диагностический центр, расположенный в Махачкале, из других медучреждений были переведены три аппарата, таким образом, их стало четыре.

"Помимо этого, городской диагностический центр приобрел два аппарата ПЦР. Они уже установлены и работают. Там уже три таких аппарата", - пояснил Мухамедов. По его словам, увеличение мощностей лабораторий Минздрава региона позволит увеличить количество ежедневых тестирований в них.

Ранее на сайте главы Дагестана сообщалось, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в республике удалось довести до 1 800 в сутки. Планируется, что в начале следующей недели этот показатель вырастет до 2 100-2 200. Ранее глава региона Владимир Васильев сообщал, что количество тестов на коронавирус в республике необходимо довести до 3 000 тыс. в сутки.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2 266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человек с коронавирусом. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.