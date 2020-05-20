Туристический сезон в Греции начнется 15 июня

АФИНЫ, 20 мая. /ТАСС/. Туристический сезон в Греции откроется 15 июня, с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные авиарейсы в страны, из которых в Грецию приезжают туристы. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении к нации.

"Туристический сезон начинается 15 июня, когда открываются сезонные отели. А с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям", - сказал Мицотакис.

При этом он сообщил, что туристы, приезжающие в Грецию, будут сдавать тесты на коронавирус. "Нашим посетителям будут делаться тесты, и будут соблюдаться наши общие протоколы здоровья, которые тем не менее не будут омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции", - сказал премьер.