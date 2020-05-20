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Пандемия коронавируса нового типа
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За последние сутки в мире выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом

Всего за день было выявлено более 106 тыс. новых случаев инфицирования
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© EPA-EFE/Leon Neal/POOL

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 106 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за последние сутки. Об этом заявил в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения, - отметил он. - Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии".

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает "растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем дохода". Поэтому ВОЗ, сказал он, уделяет особое внимание тому, чтобы "страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.

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