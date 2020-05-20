Туротрасль ЦФО корректирует летние планы из-за пандемии

ТАСС, 20 мая. Власти регионов Центральной России ищут способы поддержать предприятия туристической отрасли, которая понесла серьезные убытки из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы переносят событийные мероприятия на сентябрь, однако уже понятно, что часть популярных праздников летом не состоится, сообщили ТАСС опрошенные в регионах эксперты.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 1 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших с начала пандемии приблизилось к 29 тыс. человек.

19 мая в эфире Первого канала руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

Помощь властей

Ситуацией в туристической отрасли серьезно обеспокоены власти Владимирской области, которая в последние годы принимала около 4 млн туристов и экскурсантов ежегодно. Суздаль, который называют жемчужиной Золотого кольца, практически является туристическим моногородом, при этом почти два месяца в городе не работают гостиницы, часть владельцев приостановила работу кафе и ресторанов даже на доставку. Врио первого заместителя губернатора региона Александр Ремига сообщил журналистам, что меры поддержки туризма и смежных отраслей войдут в краткосрочный план выхода региональной экономики из кризисных последствий коронавируса, который будет разработан к 1 июня.

"В документ будет включена вся системная работа по запуску отдельных отраслей, а также меры стимулирования тех отраслей, которые выпали из списка пострадавших, специфические для нашей области. Это в том числе деятельность транспортных компаний и отдельные сферы, связанные с туризмом", - сказал он, отметив, что в ближайшие дни власти рассмотрят возможность возобновления работы гостиниц для приема командированных граждан.

Власти Калужской области уже выделили более 10 млн рублей девяти организациям на возмещение части фактически произведенных затрат по оплате потребленной электрической энергии при предоставлении гостиничных услуг. Власти Белгородской области намерены поддерживать туристический бизнес с помощью микрозаймов до 5 млн рублей, которые будут выдаваться на срок до 2 лет под 2,5-5% годовых. Также, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжится развитие музея-заповедника "Прохоровское поле", связанного с крупнейшим танковым сражением Великой Отечественной войны.

В Орловской области представители туристического бизнеса могут рассчитывать на льготы в рамках принятого недавно закона, направленного на снижение налоговых ставок для наиболее пострадавших отраслей экономики. В пресс-службе правительства региона уточнили, что в целом снижение налоговых ставок позволит уменьшить на 25% общий годовой платеж для предпринимателей. Параллельно предложено продвигать комплексно сайт созданного в 2019 году регионального туркластера, который объединил более 100 компаний.

С оптимизмом смотрят в будущее власти Ярославской области, где разработана кампания "Лето на Волге" - Ростуризм уже предложил масштабировать ее на другие регионы. Кампания начнется сразу после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. "Кампания учитывает ожидания аудитории и ориентирована на местных жителей, нуждающихся в загородном отдыхе, гостей из мегаполисов, для которых подготовлены туры выходного дня, а также на туристов из ближайших регионов. Мы готовы объединить усилия с другими волжскими регионами, чтобы турсезон этого года был успешным и открыл новые возможности для развития внутреннего туризма", - рассказала журналистам директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Летние планы откладываются до сентября

Организаторы событийных мероприятий в регионах настроены по максимуму реализовать намеченные на лето 2020 года планы, даже если для этого придется их перенести на некоторое время. Так, одно из крупнейших культурных событий в России - международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже - решено провести в сентябре вместо июня. Ежегодно, чтобы посмотреть лучшие спектакли страны и мира, в Воронеже собираются около 100 тыс. человек, десятки тысяч туристов. Первоначальную программу форума - 30 показов спектаклей, восемь концертов и несколько массовых акций - организаторы планируют сохранить практически в полном объеме, возможна отмена трех показов, в основном, артистов из-за границы.

"Прежде всего, речь идет о спектакле "Одиссея" театра "Талия" из Гамбурга (Германия), который ориентировочно должен состояться 17 и 18 сентября. Это пока под вопросом, потому что в Германии свой график выхода из карантина. Затем - спектакль "Зобеида" Российского академического молодежного театра Москвы, режиссера Олега Долина - это спектакль уличный, под открытым небом, и мы надеемся, что его показ состоится поближе к началу фестиваля, пока будет теплее, ориентировочно - 17 и 18 сентября, все билеты на него проданы. И третий спектакль - "Что, если бы они уехали в Москву?" бразильской компании Vertice de Teatro", - сказал во вторник на онлайн-пресс-конференции художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков.

Перенос запланированных на апрель и май музыкальных фестивалей анонсировал музей-усадьба Рахманинова "Ивановка" в Тамбовской области. Из-за пандемии организаторам пришлось перенести Первый детский фестиваль им. Рахманинова, который в регионе задумывали провести по инициативе губернатора.

"Но мы ничего не отменяем, просим всех участников, артистов, руководителей отнестись с пониманием к ситуации и говорим только о переносе. Пока нам сказано, что в лучшем случае мы сможем открыться после 15 июля. Таким образом, все, что мы не смогли провести в апреле-мае, все будет перенесено на август-сентябрь", - рассказал ТАСС директор музея Александр Ермаков.

О вероятной отмене самого популярного у туристов летнего праздника в Суздале - Дня огурца - ТАСС сообщила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. По ее словам, 2020 год музей начал очень удачно, по итогам первого квартала значительно опередив показатели прошлого года. Это позволит продолжить реализацию крупных проектов, таких как проведение торгов на разработку проекта реставрации Золотых ворот. Однако, по ее мнению, музеям даже после снятия некоторых ограничений надо будет пересмотреть подходы к своей работе.

"Для меня ясно одно: что на какой-то период времени музеи будут по-другому работать, а как - будем это решать. Мы музей-заповедник, у нас есть преимущество, есть открытые площадки, у нас есть парк в усадьбе Муромцево, где можно делать выставочные стенды, и в этом парке рассказывать и показывать, есть Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале с территорией около 1 гектара, где можно смотреть памятники, делать познавательные экскурсии, лекции, слушать колокольные звоны, есть огромный музей деревянного зодчества. Но есть проблема, как войти в небольшие пространства на их территории, как работать с туристическими группами", - сказала она, отметив, что сейчас музейное сообщество озадачено поиском подходящих форматов.