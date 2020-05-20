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Комитет СФ предлагает дать россиянам право подавать заявления в полицию в электронном виде

Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает, что порядок регистрации в этом случае должен быть идентичен работе с бумажными заявлениями

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству представил на рассмотрение специально созданной рабочей группы по ревизии законодательства РФ в условиях пандемии предложение о разработке законопроекта, позволяющего подавать в электронном виде заявление о преступлении в правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщила в среду первый зампред комитета Ирина Рукавишникова.

"Внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие возможность подачи заявлений о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде. Предлагается разработать проект федерального закона", - говорится в тексте предложений комитета, направленных в адрес рабочей группы.

Как сказала Рукавишникова, которая выступила автором этого предложения, оно назревало уже очень давно, а ситуация с распространением коронавирусной инфекции лишь подтолкнула к тому, чтобы вынести его на широкое обсуждение.

По ее мнению, порядок регистрации электронных заявлений должен быть идентичен работе с обычными заявлениями, которые подаются на бумаге. "Поскольку заявление, поданное в электронном виде, будет гораздо сложнее "потерять", сотруднику правоохранительных органов будет сложно не принять в его в работу, это повысит уровень защиты граждан и соблюдения их прав и законных интересов", - сказала сенатор.

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