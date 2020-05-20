Власти Ставрополья ожидают высокую загрузку в санаториях осенью и зимой 2020 года

СТАВРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют высокий уровень загрузки санаториев Кавказских Минеральных Вод, начиная с сентября 2020 года. Об этом сообщил начальник отдела продвижения туристских ресурсов Минтуризма края Игорь Болотов.

"Динамика глубины бронирования говорит на сегодня о том, что, начиная с сентября и вплоть до конца 2020 года, уровень загрузки санаториев превысит аналогичный период 2019 года. Это стало возможным за счет того, что туристы переориентировались, отказались от заграничных поездок и выбирают российские внутренние направления", - сказал он в ходе международной онлайн-конференции "Инновационные аспекты развития сервиса и туризма" в Ставропольском государственном аграрном университете.

На вероятность высокой загрузки также повлиял перенос путевок, - многие туристы в период пандемии решили перенести свой отдых на более поздние даты. Санаторно-курортный комплекс Ставропольского края включает в себя 124 санатория, в которых работают более 24 тыс. сотрудников. Работа санаториев в регионе была приостановлена до 1 июня 2020 года, в крае прорабатывают вопрос возобновления приема туристов начиная с этой даты.

"Фактор, который в некоторой степени сдерживает открытие санаториев, это что касается требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Мы собрали предложения от наших коллег, от руководителей санаторно-курортных учреждений по <…> смягчению этих требований, естественно, с соблюдением необходимого уровня безопасности, чтобы эти требования позволили все-таки нашим санаториям открыться и продолжать деятельность. Пока они больше подходят больницам, инфекционным обсерваторам, нежели санаториям", - сказал Болотов.

Представитель краевого министерства отметил сохранившийся интерес туристов к курортам Ставрополья. "По итогам завершения периода ограничительных мер курорты Ставропольского края, конечно же, ждут туристов с нетерпением <…> интерес к курортам Кавказских Минеральных Вод не упал на фоне пандемии. Российские туристы уже начали активно бронировать отдых в наших санаториях, отдыхающие, конечно, пока мало интересуются периодом июнь-июль. По данным бронирования, более востребован сейчас сентябрь-декабрь 2020 года", - пояснил Болотов.

Ранее в правительстве края сообщали, что Кавказские Минеральные Воды в 2019 году посетили более 1,2 млн человек, что на 11% больше, чем в 2018 году.

Режим всеобщей самоизоляции в Ставропольском крае был введен с конца марта 2020 года, он продлен до 24 мая 2020 года. С начала этих ограничений в крае приостановили прием туристов в санаториях, к середине апреля практически все туристы выехали из курортного региона.