Власти Бурятии усилили охрану в обсерваторах после конфликта постояльцев с медсестрами

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии усилили меры безопасности в обсерваторах для контактировавших с заразившимися коронавирусом после агрессии, проявленной к медсестрам постояльцами обсерватора в поселке Сотниково в пригороде Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее на официальной странице детской республиканской больницы, в ведение которой входит реабилитационной центр в Сотниково, в соцсети Instagram появилось сообщение о том, что медсестры подверглись агрессии со стороны людей, прибывших 16 мая из Китая. В течение двух суток пребывания в обсерваторе они "вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество" из-за недовольства условиями проживания, отмечается на странице учреждения. Медсестры разместили на странице в Instagram видео с рассказом об угрозах этих людей закидать их камнями.

"По данному инциденту информация оперативно передана в органы внутренних дел. После завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства. На данный момент усилена охрана обсерваторов", - сообщили в оперативном штабе.

Людей, проявлявших недовольство, 18 мая перевели в обсерватор, работающий на базе Республиканского наркологического диспансера.

Минздрав Бурятии и республиканское МВД совместно подготовили алгоритм взаимодействия при возникновении подобных случаев. "Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД", - отметили в оперативном штабе.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 1 042 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них в Улан-Удэ - 614. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, умерли шесть человек. Сейчас проходят лечение в стационарах 437 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 179 человек.