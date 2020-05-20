В поселке под Липецком открыли пункт полиции, совмещенный с домом участкового

ЛИПЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Пункт полиции, совмещенный с жилым домом участкового уполномоченного, открыли в поселке Радужный Липецкой области. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов, лично принявший участие в открытии нового объекта.

"Этот уникальный проект был разработан по инициативе Минстроя РФ и областного УМВД России, предполагается, что липецкий опыт строительства таких объектов может быть растиражирован на всю страну",- сказал Артамонов. Он отметил, что новый совмещенный с жилым домом пункт полиции стал подарком от предпринимателей области. "Мы сделали проект, реализовали его и подарили УМВД и теперь рассчитываем, что МВД нам первым даст федеральные деньги, чтобы мы строили такие дома для участковых по всей области", - заметил глава региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной администрации, жить в новом доме и следить за порядком в поселке будет участковый уполномоченный отдела полиции №5 Акпер Аскеров. "Здание общей площадью в 160 кв. м разделено на две зоны - рабочую площадью в 50 кв. м и жилую в 110 кв. м", - пояснили в пресс-службе. Рабочая зона соответствует всем нормам УМВД и включает в себя рабочий кабинет, комнату предварительного содержания, оружейную комнату и санузел. В жилой зоне расположены просторная гостиная-столовая, три спальни, два санузла и ванная комната.

В общей сложности в поселке Радужный сейчас уже построено 25 домов, 91 находится в стадии строительства, еще 127 семей готовятся приступить к возведению жилья. "Этот поселок для многодетных семей перспективен, мы постоянно здесь бываем, следим за его развитием, видим, что многие собираются возводить здесь дома",- сказал Артамонов. Он напомнил в этой связи о действующих корпоративных программах, в рамках которых организации помогают семьям работников строить жилье. Кроме того, из бюджета выделено 50 млн рублей для компенсации первоначального ипотечного взноса для многодетных семей, желающих жить в Радужном.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года для дополнительной поддержки в регионе введелили специальные выплаты для строительства жилья многодетным семьям. В 2019 году на эти меры выделялось 25 млн рублей, выплаты предоставлены 41 семье, 20 из которых получили субсидии на строительство в поселке Радужный. В текущем году на эти же цели выделено 50 млн рублей, которые позволят улучшить жилищные условия 80 многодетным семьям. "Кроме того, совместно со Сбербанком был разработан и внедрен специальный ипотечный продукт "Свой дом под ключ", которым уже воспользовались 10 клиентов, получивших кредиты на строительство по ставке до 8,9% годовых при первоначальном взносе более 20% от стоимости дома",- заключили в пресс-службе.