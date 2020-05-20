В ВОЗ заявили, что эффективность хлорохина для лечения коронавируса не доказана

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что эффективность хлорохина в лечении коронавируса не доказана. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопрос о том, что Минздрав Бразилии разрешил применение этого препарата на всех стадиях лечения вызываемого коронавирусом заболевания.

По его словам, все суверенные государства могут самостоятельно принимать подобные решения об использовании лекарственных средств.

"На данном этапе эффективность этого препарата для лечения коронавируса или в качестве профилактики этого заболевания пока не была доказана. Предупреждения были изданы многими регулирующими органами. Многие страны отказались от использования этого препарата до клинических исследований в специализированных клиниках. Это связано с целым рядом побочных эффектов", - сказал Райан.

"Национальные власти должны оценивать все за и против", - добавил он.

Как сообщила в среду газета Globo, Минздрав Бразилии изменил протокол лечения коронавируса, расширив возможности применения хлорохина и гидроксихлорохина. По информации издания, теперь пациенты смогут получать препарат на любой стадии вызываемого коронавирусом заболевания, в то время как раньше он был показан только в случаях тяжелого течения болезни. Решение о назначении противомалярийных хлорохина или гироксихлорохина по-прежнему будет принимать врач на основе данных о состоянии пациента и результатов дополнительных исследований, а также с письменного согласия пациента, говорится в газете.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. Согласно сводкам Минздрава, в стране насчитывается 271 062 заразившихся, умер 17 971 пациент. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, в сентябре же произойдет спад. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.