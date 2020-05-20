Лукашенко наградил первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает президентская пресс-служба.

"Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины,- сказано в сообщении. - Этой государственной награды он удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере".