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Лукашенко наградил первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины

Этой государственной награды журналист удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Белоруссией и Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщает президентская пресс-служба.

"Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины,- сказано в сообщении. - Этой государственной награды он удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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