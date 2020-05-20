Ночные заморозки и дожди обещают синоптики в центральной России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Похолодание, дожди и ночные заморозки ожидаются в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие двое суток. Об этом в среду сообщают в региональных ГУ МЧС и Центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Похолодание связано с северо-западным циклоном, влажные циклоны с Атлантики идут друг за другом, 22 мая будет перерыв, но с 23 мая уже придет новый циклон, и пока перестройки не происходит, - мы потепления и окончания периода дождей ждем после 26 мая", - пояснила ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Галина Губинская.

В регионе 21 мая облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь днем без осадков, температура ночью 3-8 градусов тепла, днем плюс 12-17 градусов. В пятницу - также переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер север-западный, ночью 0-5 градусов тепла, днем 13-18 со знаком "плюс". В Смоленской и Тверской областях холоднее: днем до 9 градусов тепла, ночью 3-4 градуса тепла, дожди, небольшой ветер.

К концу недели, по прогнозам синоптиков, в Курской, Брянской и Белгородской областях сохранится дождливая погода, столбик термометра опустится до плюс 11-12 градусов днем, ночью - до плюс 3-6 градусов. В Тульском регионе к субботе ожидается похолодание до плюс 10 градусов, небольшие дожди. В Липецкой области в ближайшие два дня, по данным гидрометцентра, до 17 градусов днем, возможны заморозки ночью. До отрицательных значений опустится ночью температура и во Владимирской области, днем около плюс 16.

"На территории Орловской области ожидается опасное агрометеорологическое явление - заморозки до минус 2 градусов, днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Это немного ниже климатической нормы. Все дни будут идти дожди", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре. В Рязанской области временами дожди, ночью около плюс 1, днем 14 тепла.

ГУ МЧС по Калужской области предупреждают о заморозках в ночные и утренние часы до минус 2 градусов, дневная температура будет постепенно снижаться: если в четверг до плюс 11, в пятницу всего плюс 7 градусов. В Ярославской области временами дождь, температура воздуха ночью опустится до плюс 1 тепла, днем воздух прогреется максимум до 12 градусов со знаком "плюс". В соседней Костромской области в ближайшие двое суток дневная температура в регионе не поднимется выше плюс 13 градусов, ночью плюс 1, небольшие дожди.