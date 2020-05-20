В селе Якутии вводят карантин из-за коронавируса

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Якутии вводят с 21 мая карантин на территории села Хонгор-Бие в Намском районе, где число зараженных коронавирусом не превышает сейчас 12 человек, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе Якутии.

"С 21 мая до особого распоряжения на территории села Хонгор-Бие Салбанского наслега (сельское поселение) Намского улуса (района) объявлен режим карантина", - говорится в сообщении. Село Хонгор-Бие с населением более 300 человек находится в 72 км от райцентра Намцы, который, в свою очередь, удален от Якутска на 90 км.

В оперштабе уточнили, что в Намском районе зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом, где большинство - это жители села Хонгор-Бие. Ранее сообщалось, что в селе зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом.

В связи с карантином жителям запретили покидать пределы села в личных целях. Внутри населенного пункта также нельзя передвигаться на личном транспорте. Исключение составит перевозка продуктов питания и товаров первой необходимости, а также спецтранспорт для работы объектов жизнеобеспечения и для предупреждения распространения коронавируса. Выезд из села разрешается только после проведения 14 дней в обсерваторе, а также наличия отрицательного результата анализа на коронавирус. Жителям, находящимся за пределами Хонгор-Бие, запрещено возвращаться туда.

Жители села обязаны находиться в режиме самоизоляции за исключением обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью. Разрешается идти в ближайший магазин продуктов и товаров первой необходимости, а также на работу, если деятельность предприятия не приостановлена. Можно выгуливать домашних животных во дворе и выносить мусор на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания или пребывания.

Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 410 человек, умерли шесть пациентов. Состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое.