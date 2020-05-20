Власти Петербурга проверяют публикации о находке мертвой мыши в продуктовом наборе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Петроградского района Санкт-Петербурга совместно с продовольственным производителем и надзорными органами начали проверку после публикации жительницы города фотографии продуктового набора из детского сада, в котором якобы находилась мертвая мышь. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе администрации района.

19 мая жительница Санкт-Петербурга опубликовала в социальной сети Instagram фотографии продуктового набора, который женщина получила для своего ребенка в детском саду. На фото пачки с пшеном видно, что внутри упаковки находится мертвая мышь.

"Мы подтверждаем, о ситуации нам стало известно 18 мая. В отдел образования обратилась руководитель детского сада и сообщила, что к ней обратилась мама с тем, что в пакете с крупой якобы обнаружена засушенная мышь. По данному факту незамедлительно были все оповещены, началась проверка. Изъяты образцы пшена в аналогичных продуктовых наборах, также на складе производителя начата проверка", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что к проверке также подключено управление социального питания, но "до результатов анализов и окончания проверки выводы делать преждевременно".

Как сообщила ТАСС автор публикации, она получила продуктовый набор в детском саду № 43. Представитель производителя пшена под брендом "Бакалейное подворье богатырское здоровье" ИП Смирнова И. А., чья продукция оказалась в наборе, сообщил ТАСС, что женщина оповестила компанию об инциденте. "Мы с ней встретились, она сообщила, что намерена провести экспертизу крупы и что ее дети сдали платные анализы на наличие кишечных инфекций и тифа. Мы предложили компенсировать все понесенные расходы, однако она потребовала не менее 450 тыс. рублей", - отметил собеседник агентства.

По словам представителя компании, организация обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве и планирует подать против женщины иск. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС также подтвердили, что осведомлены об этом инциденте.