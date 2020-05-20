В Ингушетии на выплаты ветеранам и вдовам участников войны выделили 1,5 млн рублей

МАГАС, 20 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии выделили 1,5 млн рублей из регионального бюджета на проведение выплат ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда республики.

"В рамках госпрограммы "Социальная поддержка и содействие занятости населения" ветераны Великой Отечественной войны в Ингушетии получили дополнительные выплаты за счет республиканского бюджета в размере 100 тыс. рублей. Также без внимания не остались вдовы и семьи погибших участников ВОВ которые получили по 12 тыс. рублей. На эти цели из регионального бюджета было выделено 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе проживают два участника Великой Отечественной войны и 106 вдов ветеранов. Они обеспечиваются 100% скидкой на коммунальные услуги, а также бесплатным проездом по территории России.

Из Ингушетии на фронт в годы войны ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.