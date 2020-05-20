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В Роспотребнадзоре назвали условия приема в санатории

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Прием в санатории возможен только при наличии отрицательных тестов на коронавирус, сделанных не позднее, чем за два дня до выезда - Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор рекомендует заселять в курортных учреждениях по одному человеку в номер - документ.

Роспотребнадзор рекомендует руководителям курортных учреждений не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендует организовать питание в курортных учреждениях по номерам или по системе заказов для ограничения контактов - документ.

Курортным учреждениям РФ необходимо рассчитать вместимость пляжей для соблюдения социального дистанцирования - Роспотребнадзор.

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