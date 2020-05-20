В Петербурге компенсации получили 68 медиков, которые заразились коронавирусом на работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выплатили компенсации 68 медицинским работникам города, которые заразились коронавирусом на работе. Также выплаты получили семьи медиков, умерших вследствие инфицирования коронавирусом, сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"Выплаты по 300 тыс. рублей из городского бюджета получили 68 медиков, заразившихся на работе. Выплаты по миллиону рублей получили семьи троих умерших от коронавирусной инфекции медиков", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По последним данным, всего в городе заразились коронавирусом 2,5 тыс. медработников. Ранее власти также подтвердили, что четверо медработников умерли по причине заражения коронавирусом, еще несколько случаев рассматривает комиссия.

Также, по данным пресс-службы, город выполнил поручение президента РФ по выплатам медикам, работающим с больными с COVID-19. "По постановлению № 415 выплаты получили 19 624 медиков. По постановлению № 484 от 12 апреля - 13 860 медработников", - отметили в администрации.

По последним данным, в Петербурге выявлено 11 795 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 480 человек, умерли 99.