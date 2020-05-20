Численность безработных в Татарстане с января выросла в 4,7 раза

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Численность безработных в Татарстане составляет 51 тыс. 768, что в 4,7 раза больше в сравнении с показателями на 1 января. Об этом в среду сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"На сегодня численность безработных в республике составляет 51 тыс. 768 человек, на 1 января это было 10 тыс. 903, рост в 4,7 раза. В то же время каждый второй безработный - 53% - до этого не работал длительное время или был занят на сером рынке труда, и только каждый четвертый безработный - 26% - потерял работу после 1 марта, в основном это работники торговли, сферы услуг, гостиниц и общепита", - сказал Минниханов на двусторонней рабочей встрече в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам президента Татарстана, постепенное снятие ограничений положило начало восстановлению экономики республики. Об этом свидетельствует снижение на 10% за последнюю неделю объемов неполного режима занятости.

После майских праздников власти Татарстана пошли на поэтапное смягчение ограничений, введенных в республике из-за пандемии коронавируса. В частности, режим самоизоляции стал носить для жителей республики рекомендательный характер. На 20 мая в республике зарегистрировано 2 475 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1 452 пациента, восемь человек умерли.