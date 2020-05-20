Мордовия утвердила план снятия ограничений и отказалась от ввода пропускного режима

Ранее он поручил проработать вопрос о введении в Мордовии пропускного режима, однако решение до этого момента не было принято.

"Мы видим, что за последние недели темпы роста [числа] заболевших снизились, но общее число остается значительным. Снимать ограничения мы начнем, когда будем полностью уверены, что ситуация стабилизировалась, в том числе в соседних регионах. В республике утвержден план поэтапного снятия ограничений. Мы приняли решение отказаться от ввода цифровых пропусков, работает весь реальный сектор экономики, все сферы производства, идет строительство объектов в рамках нацпроектов. Но отменять все сразу одномоментно мы не будем, делать это опасно. Выход из ограничений не будет быстрым", - сказал Волков, обращаясь в соцсетях к гражданам республики.

Волков уточнил, что республика пока не готова переходить к первому этапу снятия ограничений. В республике продолжает действовать режим повышенной готовности и самоизоляции для всех, кто не осуществляет трудовую деятельность, для лиц старше 65 лет. Сохраняется требование двухнедельного карантина для всех приезжающих в Мордовию граждан, а жители республики должны носить маски и перчатки в общественных местах и в помещениях. При этом, по словам главы Мордовии, власти рассчитывают при условии дальнейшего снижения темпов распространения коронавирусной инфекции возобновить с 25 мая полноценную работу общественного транспорта в Саранске, где автобусы ходят только в утренние и вечерние часы. Также будет увеличено число дежурных групп в детских садах.

"Безусловно, мы не должны обрушить экономику Мордовии, рынок труда, [должны] сохранить уровень жизни и доходы людей. Именно из этого мы исходили, когда разрешили работать ведущим промышленным, строительным и сельскохозяйственным предприятиям, части отраслей малого и среднего бизнеса. Но безоговорочный приоритет для нас - ваше здоровье, здоровье всех жителей Мордовии. Поэтому если число заболевших станет расти, мы будем вынуждены принять более жесткие меры. Но если позитивные тенденции сохранятся, то по нашему плану уже через 7-9 дней сможем продолжить снятие ограничительных мер", - отметил Волков.

За последние сутки в Мордовии выявлено 34 случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 1 477, 478 человек выздоровели, 10 умерли.