Выздоровевшие после заражения коронавирусом в Петербурге запустили акцию "Я уже здоров"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Супружеская пара из Санкт-Петербурга, которая выздоровела после заражения коронавирусом, организовала акцию "Я уже здоров" и выпустила одноименные значки для выздоравливающих пациентов. Это должно напоминать жителям города, что болезнь можно победить, сообщили в среду в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

"Супруги переболели новой коронавирусной инфекцией в начале апреля. У Михаила COVID-19 протекал в тяжелой форме, в связи с чем он был госпитализирован в больницу Боткина. Поправившись, Светлана и Михаил решили организовать акцию и выпустили несколько значков со слоганом "Я уже здоров" для граждан, которые переболели коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Пара выразила благодарность сотрудникам инфекционной больницы им. Боткина и привезла в учреждение первую партию значков.

По последним данным, в Петербурге выявлено 11 795 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 480 человек, умерли 99.