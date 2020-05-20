Более 100 проектов благоустройства от жителей Ивановской области реализуют до конца года

ИВАНОВО, 20 мая. /ТАСС/. Муниципалитеты Ивановской области получат почти 50 млн рублей на реализацию 101 проекта по благоустройству, которые представили жители региона и группы территориально общественного самоуправления, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Распределены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, в 2020 году. Всего будет реализован 101 проект благоустройства в шести городских округах и 17 муниципальных районах", - пояснили в пресс-службе.

Средства на реализацию проектов по благоустройству территорий выделяются в рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды". Всего на конкурс поступило 183 проекта, чаще всего жители предлагали благоустроить детские и спортивные площадки, дворовые, общественные территории, установить освещение. В этом году по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского общий фонд поддержки подобных проектов был увеличен в пять раз по сравнению с 2019 годом и составил почти 50 млн рублей.

"Максимальный размер субсидии на финансовое обеспечение реализации одного проекта благоустройства - 700 тыс. рублей. С этого года расширен круг инициаторов, поэтому свои предложения могли представлять инициативные группы граждан", - уточнили в пресс-службе.

В прошлом году в рамках программы удалось реализовать почти 30 проектов в 14 муниципалитетах Ивановской области.