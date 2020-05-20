В Крыму появится журнал на украинском языке

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Украинская община Крыма в начале лета презентует первый номер журнала "Крым сегодня", который станет единственным в регионе периодическим изданием на украинском языке, сообщила в среду ТАСС председатель организации Анастасия Гридчина.

Власти и общественники Крыма популяризируют украинский язык, который является в регионе одним из государственных. Для этого на полуострове проводят форумы, круглые столы и выставки. В этом году также планировали издать газету и запустить программу на украинском языке на региональном телевидении.

"Во время пандемии, пока все сидели на самоизоляции, мы работали над первым украиноязычным журналом на полуострове "Крым сегодня". На днях мы получим тираж первого номера и презентуем его в первых числах июня", - рассказала Гридчина.

По ее словам, номер выйдет тиражом 700 экземпляров и будет посвящен теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Мы написали о трех героях войны, представителях трех национальностей: русской, украинской и крымско-татарской", - рассказала Гридчина.

Председатель общины добавила, что журнал будет выходить раз в три месяца. "До конца года планируем выпустить еще два номера, в каждом красной линией будет проходить тема 75-летия Победы", - подчеркнула она.

С 1992 по 2014 год в Крыму издавалась единственная украиноязычная газета "Кримська світлиця". Ранее, с 1956 по 1991 год, ежедневная газета "Крымская правда" выходила на двух языках: русском и украинском.