ФЕОР запустила акцию по помощи 12 тыс. семей в Москве и Московской области

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) запустила благотворительную акцию по развозу продуктовых наборов 12 тыс. нуждающихся семей с детьми и пожилыми людьми, входящими в группу риска из-за пандемии, в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба федерации в среду.

"Молодым семьям с детьми и пожилым людям, находящимся в зоне риска, доставляются 20-килограммовые продуктовые наборы, всего было закуплено 240 тонн продуктов. Чтобы реализовать проект в кратчайшие сроки, развозка наборов осуществляется ежедневно, за исключением шабата. Каждый день посылки развозят примерно по 800 адресам, для этого задействуют 30-40 машин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода заявил, что федерация чувствует ответственность перед людьми и не может оставаться в стороне, когда кто-то оказывается в трудной ситуации, несмотря на необходимость существенных затрат на закупку продуктов и обеспечение логистики. "Мы сделали посылку полезной и качественной, согласно еврейскому закону, надо стараться оказывать помощь на высоком уровне, чтобы человек, принимающий ее, чувствовал себя достойно. Никогда не стоит упускать возможность помочь ближнему, именно на взаимовыручке и поддержке строится гармоничное общество, в котором нам всем хочется жить", - цитирует его пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.