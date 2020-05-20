Итальянка выиграла картину Пикассо во французской благотворительной лотерее

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Картина Пабло Пикассо "Натюрморт" (1921 год) была разыграна в ходе лотереи, организованной французским офисом аукционного дома Christie's в рамках акции "Пикассо за €100". Как сообщили в среду организаторы, победителем стала жительница Италии.

"Поздравляем, Клаудия, вы выиграли эту картину стоимостью €1 млн. Вы стали миллионером!" - заявила представитель аукционного дома во время объявления результатов тиража.

Для участия в лотерее необходимо было приобрести билет стоимостью €100. Их продажа началась еще осенью 2019 года, однако розыгрыш тиража дважды откладывался. В общей сложности на продажу было выставлено 200 тыс. билетов.

Собранные средства должны быть переведены французской неправительственной организации Care ("Забота"). Она планирует потратить эти деньги на проекты по созданию и улучшению водной инфраструктуры в Африке, в том числе на Мадагаскаре, в Камеруне и Марокко.

Картина, ставшая главным призом, до сегодняшнего дня принадлежала частному коллекционеру Давиду Намаду. В октябре 2019 года она выставлялась на Международной ярмарке современного искусства в Париже, после чего она была перемещена в парижский Музей Пикассо, администрация которого поддержала данную лотерею.