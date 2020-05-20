Под городом Пестово высадили 3 тыс. сеянцев ели в рамках акции "Сад памяти"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. Высадка 3 тыс. сеянцев ели в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошла в лесничестве под городом Пестово Новгородской области в рамках акции "Сад памяти" в среду. Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие прошло с ограниченным количеством участников, говорится в сообщении оргкомитета акции.

"В рамках акции в Дмитровском участковом лесничестве, недалеко от города Пестово, посадили 3 тыс. елей. В связи с эпидемиологической ситуацией к акции привлекается ограниченное количество человек. Работники Пестовского лесничества, лесхоза и администрации района мемориальную высадку посвятили своим героям, в том числе и ныне здравствующим ветеранам, в память об их подвиге", - говорится в сообщении.

Всего на землях лесного фонда Новгородской области в рамках акции высажено более 200 тыс. сеянцев сосны и ели. Масштабные мероприятия акции "Сад памяти" из-за коронавируса в регионе решили перенести на осень. "Хорошая акция, и мы с удовольствием ее продолжим. Это начало доброй традиции, призванной сохранить память о подвиге наших предков", - передает пресс-служба правительства Новгородской области слова директора Пестовского лесничества Ольги Виноградовой.

Как уточнили ТАСС в оргкомитете, в рамках акции "Сад памяти", стартовавшей 18 марта, ко Дню Победы в России высадили уже более 15 млн деревьев. Особый "Сад памяти" появился в Тюменской области, где в Богандинском участковом лесничестве на площади 0,8 га появился геоглиф в форме числа 75 в честь 75-летия Победы. Необычный "Сад памяти" создали в Самаре:, возле стадиона "Самара-Арена" 750 деревьев высадили в форме штурмовика Ил-2.

"Сады памяти" продолжают создавать и за рубежом, 8 мая высадку саженцев провели в Берлине на территории храма равноапостольного князя Владимира. Здесь деревья высадили в память о герое антифашистского сопротивления в Германии Александре Шмореле. На Победной неделе "Сады памяти" появились в Перу, Киргизии, Египте, Марокко, Катаре, Турции, Тунисе, Алжире и других странах.

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских воинах с 18 марта по 22 июня по всей России планируют высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать граждан, общественные, волонтерские и добровольческие организации. В условиях самоизоляции жители частных домов могут участвовать в акции, высаживая деревья на собственных участках. Информацию о таких посадках можно нанести на интерактивную карту на сайте акции садпамяти2020.рф.