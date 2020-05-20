Расходы на программу развития здравоохранения Петербурга увеличатся на 8,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Объем финансирования правительством Санкт-Петербурга государственной программы развития здравоохранения в 2020 году увеличатся на 8,7 млрд рублей (на 8,1%), с 105,9 млрд рублей в 2019 году до 114,6 млрд рублей в 2020 году с учетом подготовленной корректировки городского бюджета. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского комитета финансов.

Изменение параметров бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год направлено на приоритизацию расходов городского бюджета и уточнение доходной базы в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции.

"Проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год предусматривает объем расходов на выполнение государственной программы "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" в размере 114,6 млрд рублей, что на 8,1% больше прошлого года", - сказала собеседница агентства.

По сравнению с ранее утвержденным объемом расходов на государственную программу на 2020 год, показатель сократился на 3,3%. Финансирование содержания учреждений здравоохранения увеличится более чем на 6,5%, без учета дополнительных выплат медицинским работникам.

В рамках проекта планируется сократить финансирование адресной инвестиционной программы (АИП) на 2020 год, она составит 67,7 млрд рублей вместо ранее утвержденных 100,9 млрд рублей.

Планируемые к сокращению расходы в АИП

На социальные программы города в 2020 году планируется направить дополнительно 2,9 млрд рублей. В частности, увеличатся расходы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам и гражданам, достигшим пенсионного возраста.

Проект предусматривает сокращение финансирования программ дорожного строительства на 3,5 млрд рублей, на развитие метрополитена - на 4,8 млрд рублей, строительство социальных объектов - на 7,1 млрд рублей. Расходы на приобретение объектов недвижимости в собственность Санкт-Петербурга снизятся на 7,4 млрд рублей, бюджетные инвестиции - на 3,1 млрд рублей, бюджет программы развития систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения сократится на 3,4 млрд рублей.

Расходы на выполнение некоторых жилищных программ Санкт-Петербурга, в частности "Молодежи - доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир", сократятся на 5,3 млрд рублей. При этом в полном объеме сохранены расходы по программам, предусматривающим улучшение жилищных условий для многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, работников бюджетной сферы.

Бюджет программы капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого за счет бюджетных средств, планируется сократить до 330 млн рублей, адресные программы по благоустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений - на 3,1 млрд рублей.

Сохранится финансирование проектов по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", проектов-победителей городских конкурсов "Родной район" и "Твой бюджет". Основная часть планируемых к сокращению расходов касается разработки проектно-сметной документации будущих проектов. Расходы на содержание сети государственных учреждений Санкт-Петербурга власти намерены сократить на 14,7 млрд рублей. Также перенос реформы общественного наземного транспорта позволит городскому бюджету сократить расходы на 10,2 млрд рублей в 2020 году.

Не пересмотрено и финансирование по объектам городской инфраструктуры, планирующихся к вводу в 2020 году, помимо некоторых проектов в сфере дорожного строительства. Как и планировалось ранее, в 2020 году введут в эксплуатацию шесть школ и четыре поликлиники. Количество объектов дошкольного образования, планируемых к вводу, увеличено с 10 до 11.

Дефицит бюджета увеличится более чем вдвое

В среду законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета на текущий год, согласно которому его дефицит увеличится более чем вдвое по сравнению с ранее утвержденным уровнем - с 52,8 млрд рублей до 104 млрд рублей.

Доходы бюджета Петербурга планируется сократить с ранее утвержденных 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей (на 15%), расходы - с 727,7 млрд до 677,1 млрд рублей (на 7%). Снижение доходов связано в основном с сокращением поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, акцизам и доходам от использования имущества Санкт-Петербурга.

Финансирование дефицита бюджета планируется за счет размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга, банковских кредитов и остатков на счетах. Городские власти уже провели доразмещение своих облигаций на 25 млрд рублей, остальные средства в размере 75 млрд рублей будут привлекать во второй половине 2020 года.

В 2019 году доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составила 639,2 млрд рублей, расходная - 649,7 млрд рублей, дефицит - 10,5 млрд рублей.