Глава района Адыгеи, где произошла вспышка коронавируса, досрочно сложил свои полномочия

МАЙКОП, 20 мая. /ТАСС/. Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов, в котором после проведения похорон произошла вспышка коронавируса, подал в отставку, сообщает в среду пресс-служба главы республики.

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

1 мая в одном из населенных пунктов Красногвардейского района прошли похороны, собравшие большое число людей - не только жителей Адыгеи, но и Краснодарского края. Сейчас в районе выявлен 155 заболевших коронавирусом нового типа.

"Сегодня на внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района был рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию руководителя муниципального образования Альберта Османова. В ходе открытого голосования депутаты досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трех лет - с 10 марта 2017 года, до этого занимал пост министра труда и социального развития республики. Исполняющим обязанности главы муниципалитета в соответствии с уставом стал первый заместитель главы района Темур Губжоков, добавили в пресс-службе главы республики.

Ранее сообщалось, что власти региона усилили меры профилактики в Красногвардейском районе, наибольшее число заболевших в котором выявлено в селах Садовое, Еленовское и Преображенское. Усилен контроль над соблюдением режима самоизоляции, составлено 10 протоколов на нарушителей режима, материалы направлены в суд. Жителям запрещено выезжать за пределы ряда населенных пунктов, исключение составляют работники, деятельность которых связана с жизнеобеспечением региона.

По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека. На лечении находятся 309 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 274 человека, умерли восемь человек.