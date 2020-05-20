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Вывозной рейс "Уральских авиалиний" забрал из Ларнаки в Москву 145 человек

Посольство РФ в Никосии доставило россиян, зарегистрировавшихся на этот рейс, из Пафоса, Лимасола, а также от внутренней границы Кипра в Никосии

НИКОСИЯ, 20 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Вывозной авиарейс "Уральских авиалиний" SVR3840, вылетевший в среду из кипрского города Ларнака в Москву, забрал на борт 145 человек, застрявших на Кипре из-за отмены регулярного авиасообщения в условиях действия карантинного режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского посольства в Никосии.

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"Самолет вылетел из международного аэропорта города Ларнака в 19:40 (летнее кипрское время соответствует московскому - прим. ТАСС) и вывез из Республики Кипр 145 человек. Среди них есть 12 граждан Белоруссии, а остальные - россияне", - сказали в дипломатическом представительстве.

Посольство РФ в Никосии осуществило трансфер россиян, зарегистрировавшихся на этот рейс, из Пафоса, Лимасола, а также от внутренней границы Кипра в Никосии. Там российские дипломаты перевели через пограничный пункт "Ледра Палас" на территорию, подконтрольную властям Республики Кипр, 33 человека - тех наших сограждан, которые находились на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.

Самолет прилетел в Ларнаку транзитом из Валлетты и теперь следует в московский аэропорт Шереметьево. По информации из источников ТАСС, лайнер "Уральских авиалиний" также забрал 32 человека на Мальте. Таким образом, после вылета из Ларнаки на его борту находятся 177 пассажиров.

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КипрРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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