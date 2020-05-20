В Татарстане СК организовал проверку из-за невыплаты надбавок врачу

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Следователи в Татарстане организовали проверку по сообщению в СМИ о враче, не получившем надбавки за работу в условиях распространения коронавируса. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что врач, работавший в больнице Зеленодольского района и по совместительству в одной из больниц города Казани, сообщил о невыплате доплат за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следствие намерено установить размер задолженности, а также другие обстоятельства, которые повлекли нарушение прав медика.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с заразившимися коронавирусом.