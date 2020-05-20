Жителям Мурманской области разрешили выехать на дачи в районах с ограничениями на въезд

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение, разрешающее владельцам дач в Терском и Кандалакшском районах выехать на их загородные участки. При этом в указанных районах продолжают действовать ограничения на въезд, сообщил в среду областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"С 20 мая сняты ограничения на поездки на дачи, садовые участки и в загородные дома, расположенные в Терском и Кандалакшском районах. На территории этих муниципалитетов действует особый режим из-за коронавируса, но эпидемическая обстановка в районах становится более благоприятной: за последнее время новых случаев заражения коронавирусом там не было выявлено. Это позволяет начать постепенно снимать введенные ограничения", - говорится в сообщении.

Владельцам загородных домов для прохождения контроля на границе района необходимо будет показать паспорт и документы, доказывающие право собственности. Выехавшим за город также рекомендовано сохранять самоизоляцию на своем участке и минимизировать социальные контакты.

Из-за пандемии коронавируса власти Мурманской области с 3 апреля ввели ограничения на въезд в четыре крупных района региона с общим населением более 97 тыс. человек: в Кандалакшском, Терском, Ловозерском и Печенгском. Попасть на территории населенных пунктов можно только при наличии прописки в них, на въездах действуют контрольные пункты для проверки документов и измерения температуры тела.

По данным оперштаба, в Мурманской области выявлены 2 714 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 30 человек. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.